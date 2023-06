Die Burger-City sattelt scheinbar um: Gerade noch schoss ein Burgerlokal nach dem anderen aus dem Boden, jetzt setzt die Gastronomie voll auf Ramen. Nach den Pionieren Ichi go ichi e und Yamauchi gibt's die japanischen Nudelsuppen in der Noonbar in der Zinzendorfgasse oder auch bei Imbissen wie Liu Asia am Jakominiplatz.