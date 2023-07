Eine Neuerung im Straßenverkehr geht in Graz mit kommender Woche an den Start. An zwei Kreuzungen haben Radler in Zukunft auch bei Rot freie Fahrt beim Rechtsabbiegen, an einer weiteren beim Geradeausfahren. Möglich macht das eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die bereits im Oktober 2022 in Kraft getreten ist. Wien preschte vor und setzte die Neuerung an zehn Kreuzungen um, mittlerweile haben Radler an 170 Kreuzungen freie Fahrt. Linz zog im Jänner 2023 mit zwölf Kreuzungen nach. Nach einer längeren Evaluierungsphase ist nun auch Graz mit ersten Pilotkreuzungen mit an Bord.