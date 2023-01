Wien und Linz legten sofort los: Kaum war im Herbst 2022 die Novelle zur Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft, wurde Radfahrern und -fahrerinnen das Rechtsabbiegen bei Rotlicht an einer Ampel erlaubt – in Wien etwa an der Ecke Franz-Josefs-Kai/Salztorbrücke beim Schwedenplatz. In Graz hingegen ging man auf Nummer sicher und wartete die detaillierten Richtlinien ab.