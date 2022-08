Es war der größte Auftritt bislang für Andreas Gabalier: Mehr als 90.000 Fans hat der Grazer am Samstag bei einer Megashow in München begeistert. Daneben hat Gabalier aber auch weiteren Bands zu Rekord-Auftritten verholfen - wie oft bei seinen Großkonzerten holte er sich weitere Bands als Support auf die Bühne. In München waren es diesmal zwei Rockbands: About Kings mit Startätowierer Mario Barth und Austropop-Sänger Gernot Pachernigg - und die Punkband City Lights Calling aus Graz.