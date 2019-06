City Lights Calling, Grazer Band mit Wurzeln in Leoben und im Mürztal, arbeitet an mehreren Projekten – und ist Vorgruppe von Limp Bizkit.

City Lights Calling: Markus Tischhart, Roland Ploderer, Martin Fladenhofer © KK

Die gute oder die schlechte Nachricht zuerst? Die Frage stellt sich für Markus Tischhart, Roland Ploderer und Martin Fladenhofer nicht. Die Musiker von City Lights Calling warten nur mit Jubelmeldungen auf: Beim Rock in Graz-Festival eröffnen sie am 16. Juli die Show für Limp Bizkit – international eine echt große Nummer. Aber dieses besondere Gastspiel ist City Lights Calling keineswegs in den Schoß gefallen. Sie haben sich den Auftritt hart erkämpft. „Wir haben beim Rock in Graz-Opener-Finale den Sieg davon getragen und dürfen daher am Rock in Graz-Festival spielen“, freut sich Roland „Rol“ Ploderer.