Es ging heiß her am Mittwochabend in der Holding-Graz-Zentrale am Andreas Hofer Platz. Das lag zum einen an der brütenden Hitze und den rund 100 Menschen, die sich in einen Raum drängten. Zum anderen sorgte das Thema für hitzige Wortwechsel: Die Stadtspitze hatte zum ersten Stammtisch für Unternehmer und Unternehmerinnen geladen, die vom Bau der Bim-Entlastungsstrecke durch die Neutorgasse betroffen sind.