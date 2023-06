Die Straßenbahnen gleiten durch die Neutorgasse in Richtung Annenstraße, die Stimme einer Dame aus dem Off erklärt die Hintergründe und mit dem Schriftzug "Darstellungen sind symbolhaft" bremst man mögliche erhobene Zeigefinger gleich von Beginn aus: Vor wenigen Tagen wurde seitens der Holding Graz jenes 3D-Video auf die eigene Homepage gestellt, das in Zusammenarbeit mit der Grazer Firma "Shot shot shot" enstanden und zudem auch auf Youtube zu sehen ist. Quasi als animierter Vorgeschmack auf jene neue Tramstrecke, die ja ab dem Jahr 2025 in Betrieb geht.

"Graz wächst, jeden Tag fahren über 300.000 Fahrgäste mit den Graz-Linien, viele durch das Nadelöhr Herrengasse", erfährt der Zuseher im Video. Um eben dieses Nadelöhr zu entlasten, nimmt ab 2025 jede zweite Garnitur der Linien 6 und 7 den neuen Weg via Neutorgasse - unter den Liniennummern 16 und 17. Wie diese neue Route aussehen wird, an der ja gerade gebaut wird, lässt sich dank des neuen Videos erahnen.