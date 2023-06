Eine französische Firma baut in Wiener Werkstätten neue Straßenbahnen für Graz: So schaut’s aus! „Alstom“ wird jene 15 Trams liefern, die ab 2025 durch die Landeshauptstadt fahren. Seit der nicht ganz konfliktfreien Übernahme von Bombardier (produzierte ja die Grazer Cityrunner-Bims) ist Alstom nach CRRC aus China weltweit die Nummer zwei in der Bahntechnik.

„Wir sind sehr stolz, dass wir unsere Flexity-Niederflurstraßenbahnen auch nach Graz liefern dürfen“, so Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom Österreich – das Unternehmen hatte ja als einziges auf die Grazer Ausschreibung reagiert und ein Angebot vorgelegt, das Holding-Graz-Vorstand Mark Perz stets als „sehr gut“ bezeichnet hatte. Samt Infrastruktur wird das Gesamtpaket 100 Millionen Euro kosten.