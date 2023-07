Die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Grazer Innenstadt diskutieren derzeit in erster Linie über eines: den Verkehr. Die Großbaustelle im Herzen der Stadt, die am Ende eine neue (Entlastungs-)Strecke für die Straßenbahn bringen wird, setzt der Innenstadtwirtschaft massiv zu. „Wir hören von unseren Kunden, dass die Stadt derzeit als schwer erreichbar erlebt wird“, sagt Martin Wäg, Chef von Kastner & Öhler, dem größten Kaufhaus der Stadt und Motor des Innenstadthandels. „Es gibt Menschen, die müssen und wollen mit dem Auto kommen – und das muss man ernst nehmen.“