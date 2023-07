"Ein durchgesessenes Sofa oder sonst irgendwelche Hinterlassenschaften einer berühmten Persönlichkeit im Museum anzuschauen, das interessiert heute niemanden mehr", ist sich Hans Stolz sicher. Der "Salon Stolz", der am kommenden Wochenende in Graz eröffnet wird, macht den Großneffen von Robert Stolz deshalb glücklich. Die Einrichtung rückt den 1890 in Graz geborenen Komponisten von Hits wie "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" in den Mittelpunkt – ohne Sofa, dafür mit viel Musik für alle Sinne. Was Besucher und Besucherinnen erwartet, die sich übrigens am kommenden Samstag und Sonntag zwischen zehn und 18 Uhr kostenlos ein erstes Bild machen können: