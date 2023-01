Kann es tatsächlich zum Blackout kommen, zu einem völligen Strom- und Versorgungsausfall? Bei dieser Frage gehen nicht nur in Familien und an Stammtischen die Meinungen auseinander, sondern auch unter Experten. Angesichts eines Krieges in Europa und anderer Krisen heißt es aber vielfach: "Sich auf einen tagelangen Notstand vorzubereiten, schadet nicht." Und das passiert in Graz schon längst: