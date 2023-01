„Es ist realistisch, dass ein Blackout kommt. Ich hoffe, dass es nach einem Tag vorbei ist. Wir stellen uns aber auf den schlimmsten Fall ein“, erklärt Werner Baumann, Bürgermeister in Seiersberg-Pirka (rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner). Deshalb rüstet man sich in der Großgemeinde – wie in vielen anderen Gemeinden der Region auch - für den Ernstfall. "Wir sind da sicher ein Vorreiter."