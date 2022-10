Zwei Jahre lang sind die historischen und teils eben auch bröckelnden Mauern der legendären Burgruine Gösting für die Öffentlichkeit schon gesperrt gewesen. Am Nationalfeiertag hat die Stadt Graz ihren Bürgern nun erstmals wieder Führungen durch die Anlage ermöglicht. Mit Erfolg: Rund 2.000 Besuchende konnten nach Angaben der Stadt in den altehrwürdigen Gemäuern bei besten Wetter willkommen geheißen werden. Den motorisierten Shuttledienst des Puch-Museums nahmen rund 600 Leute in Anspruch.