Die Rolling Stones oder Rammstein spielen auf Bühnen, die mit 50 Metern Breite nicht gerade klein sind. Was aber im vergangenen Monat unter Mitarbeit von 5000 Crewmitgliedern am Freigelände der Messe München-Riem entstanden ist, ist gleich drei Mal so breit. Die Bühne, auf der heute Andreas Gabalier auftritt, am 20. August Helene Fischer und am 27. August Robbie Williams, kann man nur mit einer ganzen Reihe an Superlativen beschreiben. Es ist nicht nur die größte Bühne Deutschlands, sondern offenbar sogar seit Rock in Rio 1994. „Und da war bei Weitem nicht so viel Technik drauf wie auf unserer“, sagt Klaus Leutgeb zur Kleinen Zeitung – 5100 verbaute Scheinwerfer oder eine 2800-Quadratmeter-LED-Wand sind nur ein paar der beeindruckenden Daten.