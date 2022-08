Um 22.30 Uhr ging es los – in der Schönaugasse, in der Lessingstraße, am Floßlendplatz, am Esperantoplatz, in der Idlhofgasse, in Straßgang ... Mehrere Feuerwerke wurden zugleich am Grazer Stadthimmel gezündet, weshalb auch mehrere Notrufe eingingen, wie die Polizei bestätigt.

Dabei handelte es sich um eine nicht angemeldete Aktion, die wohl auch nicht genehmigt worden wäre: Das Feuerwerksverbot in Graz ist freilich weiter aufrecht, dazu herrscht akute Trockenheit, weshalb bereits ein Zigarettenverbot im Wald und ein Grillverbot auf den Grillwiesen verhängt wurde.

"Die Verursacher konnten noch nicht eruiert werden, die Ermittlungen laufen", heißt es seitens der Polizei. Es seien zumindest keine Personen oder auch Sachen zu Schaden gekommen.

Ein Verdacht drängt sich dennoch auf – feierte doch am gestrigen Donnerstag der GAK seinen 120. Geburtstag. Am 19. August 1902 fand das erste Mannschaftstraining statt. Auch Sturm-Fans feiern mittlerweile jährlich den Geburtstag ihrer Mannschaft am 1. Mai mit einem großen, ebenfalls illegalen Feierwerk.