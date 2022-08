Goldene Momente und dunkle Stunden, Titelfeiern und Konkursanträge - vor 120 Jahren ist dafür in Graz-Geidorf der Grundstein gelegt worden. "Wenn es dem Zimmermeister möglich ist die Thore (sic!) bis Sonnabend aufzustellen, wird mit dem Training Sonntag begonnen", hieß es am 13. August 1902 im "Sporttagblatt". Geworden ist es dann der Montag. Auf der einstigen "Hauptmühlwiese", dort, wo die roten Herzen ihre Heimat gefunden haben, dort, wo heute anstelle eines Fußballstadions ein Wohnblock steht, fand am 18. August 1902 das erste Mannschaftstraining des Grazer Athletiksport-Clubs statt. Der Fußball stand beim nach Vorbild des Wiener Athletiksportclubs gegründeten Allroundvereins seit jeher im Mittelpunkt.

Vor 120 Jahren haben die Gründungsmitglieder rund um den Technikstudenten Carl Merkel die bis heute andauernde Faszination GAK ins Leben gerufen. Gleich zum Einstand feierte die damals blutjunge Mannschaft einen 3:2-Derby-Sieg gegen den Akademischen Sportverein, der zuvor die Aufnahme von Merkel und Co. nicht erlaubten, da sie keine Akademiker oder Studenten waren und somit zur Gründung des GAK beitrug. Die Wiese an der Körösistraße wurde für über 100 Jahre zur Heimat der Rotjacken. Bis zur Eröffnung der heutigen Merkur-Arena trug der GAK seine Heimspiele im legendären Casino-Stadion aus.

Eine Aufnahme des Stadions an der Körösistraße aus dem Jahr 1912 mit einer neu erbauten Tribüne. © GAK

Den ersten großen Erfolg ihrer Roten Teufel sahen die Fans aber im Bundesstadion Liebenau, wo der GAK von 1975 bis 1986 sein elfjähriges Intermezzo hatte. Unter Trainer Wenzel Halama gewannen die Grazer als erster steirischer Verein einen nationalen Titel und bezwangen Austria Salzburg im Cupfinale. Nach der Rückkehr in das ausgebaute Casino-Stadion stieg der GAK erstmals seit dem Zwangsabstieg 1974 wieder aus der höchsten Spielklasse ab und blieb für fünf Jahre zweitklassig - bevor die größten Erfolge der Vereinsgeschichte folgen sollten.

Auf goldene Jahre folgten die dunkelsten Stunden

2000 gelang dem GAK die Wiederholung des Cup-Erfolgs, wieder gegen Austria Salzburg, gegen Tirol ließen die Rotjacken auch den Supercup folgen. Schon vier Jahre zuvor fand in Geidorf das letzte Bundesligaspiel statt, 2005 wurde das Stadion schließlich abgerissen. Zum 100. Geburtstag beschenkte sich der GAK selbst erneut mit dem Sieg in Cup und Supercup. Der bei der Wiener Austria geschasste Trainer Walter Schachner dockte in Graz an, führte die Mannschaft vom letzten Platz zum Vizemeistertitel und 2004 zum historischen Double.

In der darauffolgenden Champions-League-Qualifikation traf der österreichische Meister auf den späteren Sieger Liverpool und konnte den "Reds" an der Anfield Road nicht nur die einzige Niederlage im gesamten Bewerb der Saison 2004/05 zusetzen, sondern durch das unvergessene Traumtor von Mario Tokic als erste heimische Mannschaft auf der Insel siegen. Das 1:0 war ob der 0:2-Niederlage in Graz dennoch zu wenig für den Aufstieg.

Zwischen 2007 und 2012 folgten dann die dunkelsten Stunden in der langen Geschichte des GAK, nach drei abgewendeten Konkursanträgen, einem Zwangsabstieg in die Regionalliga und verpassten Aufstiegen konnte der vierte Konkursantrag nicht verhindert werden. Doch die Faszination GAK war nicht totzukriegen, zunächst als GAC und bald wieder als GAK 1902 (2014 folgte die Eingliederung in den GAK-Stammverein) wagte man einen Neuanfang in der 1. Klasse. Was folgte, war ein unvergleichlicher Durchmarsch bis in die 2. Liga, noch als Regionalligist schaltete der "Meister aller Klassen" zum Darüberstreuen im Februar 2019 vor mehr als 12000 Zusehern die Wiener Austria im Cup-Viertelfinale aus.

Nach Jahren des unterklassigen Fußballs in Weinzödl, der neuen Heimat des GAK, spielen die Rotjacken als Profi-Team nun wieder in Liebenau. Im Juni dieses Jahres bekam der GAK wieder die Lizenz für eine Fußballakademie, nachdem man den Status mit dem Abstieg in die Regionalliga verloren hatte. Bald sollen die Junuzovics, Sabitzers, Gregoritschs und Lazaros von morgen ihren Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen. Mit Jugendspielen der Akademie wird am 2. September auch das 120-Jahre-Jubiläumsfest des GAK in Weinzödl eröffnet, das sich über das gesamte Wochenende erstreckt. Den Abschluss macht das Auswärtsspiel bei Kapfenberg am Sonntag (12.30).