Grüne Gemeinderätin Slama: "Ja, ich war beim Sprayen auch dabei"

Nicht nur Anna Robosch (SPÖ), sondern auch Anna Slama (Grüne) legte die Hand an die Spraydose, als der denkmalgeschütze Brunnen am Hauptplatz mit Regenbogenfarben verziert wurde. Sie bietet an, Reinigungskosten teilweise zu übernehmen.