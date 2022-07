Stell’ dir vor eine Politikerin wird per Videobeweis einer Sachbeschädigung überführt – und findet nichts dabei. So geschehen in Graz: Die SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch ist auf einem Instagram-Video mit einer Spraydose im Anschlag beim Erzherzog-Johann-Brunnen zu sehen, dem Aktivisten im Pride-Monat heuer wieder eine Regenbogen-Stiege verpasst haben. Diese Symbolfarben sollen helfen, die bunte Community von Homo- oder Bisexuellen, Transgender, Menschen diverser anderer Identitäten und ihr Bemühen um Akzeptanz und Gleichberechtigung sichtbar zu machen.