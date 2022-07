1200 Unterschriften haben sie bereits gegen ein Bauprojekt in der Gartenstadt in St. Peter gesammelt. Mit neuen Transparenten machen sie im Viertel ihrem Ärger über die Pläne Luft. Zuletzt lud der harte Kern der Aktivistinnen zu einem Infonachmittag vor Ort. Die Proteste gegen das Bauprojekt in dem Villenviertel, das seit 2020 Altstadtschutzzone ist, verstummen nicht, sie werden lauter.