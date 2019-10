Kleine Zeitung +

Ab Jänner Altstadtschutzzone in Graz wird um 40 Hektar erweitert

Am Ruckerlberg und in St. Peter sollen die Villenviertel ab Jänner 2020 unter besonderem Schutz stehen. Die Landesregierung, so der Plan der ÖVP, könnte das schon kommende Woche abklären.