Man muss keine Architekturhistorikerin sein, um zu erkennen, dass die Bauten in der Rudolf-Hans-Bartsch-Straße in Graz-St. Peter etwas ganz Besonderes sind. Wer dort und in umliegenden Straßen spazieren geht, bewundert stattliche Villen umgeben von schönen Gärten. Das Viertel wurde um 1900 in Anlehnung an das englische Gartenstadtmodell errichtet. Unsensibel hineingeklotzte Neubauten sorgten für manche Wunde, bevor die Gartenstadt 2020 Altstadtschutzzone wurde.