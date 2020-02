Der Entwurf wurde um Prachtvillen ergänzt: Ab 20. Februar stehen in Graz-St. Peter und am Ruckerlberg weitere Ensembles unter Schutz.

Baujuwel in der Polzergasse © privat

Letztlich ging es rascher als gedacht: In der Sitzung der Landesregierung wird auf Antrag von Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) „die Verordnung über die Einbeziehung weiterer Stadtteile in das Schutzgebiet“ gemäß Grazer Altstadterhaltungsgesetz beschlossen.

Mit Stichtag 20. Februar fallen dann rund 250 Gebäude zusätzlich in die Schutzzone (nicht zu verwechseln mit Denkmalschutz).