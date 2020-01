Facebook

Die Mitglieder der Bürgerinitiative legen einen neuen Vorschlag für die Rettung des Girardihauses auf den Tisch © Robert Preis

Der Verein „Rettet das Girardihaus“ (RGH) setzt zu einem neuerlichen Versuch an, das beliebte Geburtshaus des Volksschauspielers Alexander Girardi (1850–1918) in der Leonhardstraße zu retten. Bekanntlich ist das Gebäude seit Jahren in desolatem Zustand, obwohl es unter Denkmalschutz steht.