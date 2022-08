Es sind großteils Klassiker zum Immer-wieder-gern-sehen, die diesen Sommer mitten auf der Mur in Graz zu sehen sind: Das Rechbauerkino – heuer unglaubliche 100 Jahre alt – zeigt bei den "Summer Movies" auf der Grazer Murinsel jeden Dienstag und Mittwoch Filme bei freiem Eintritt – und Mur-Geplätscher im Hintergrund.

In dieser Woche auf dem Programm: Die Grazer Bezirks-Doku "Im Jakotop". Jakomini ist nicht nur der einwohnerstärkste, sondern auch der erste Grazer Bezirk, der einen eigenen Film bekommen hat – 18 Jahre, nachdem Alfred Schwarzenbergers Herz-Jesu-Viertel-Doku "Sechs Tage und die Mopedfrau" zum Riesenerfolg wurde. Herausgekommen ist eine vielschichtige Doku, in der auch alteingesessene Jakomini-Bewohner viel Neues über ihren Bezirk lernen und in bislang verborgene Ecken eintauchen können.

Sommerkino Murinsel: So geht es weiter

Am morgigen Mittwoch wird Martin Scorseses starbesetztes Liebesdrama "Zeit der Unschuld" (1993) gezeigt, dann spielen Vitamins of Society rund um Jimi Lend bis 22. August ihr Fantasy-Stück "Das Rad der Zeit" (Tickets und Infos: vitaminsofsociety.org). Mit dem gleichnamigen Fantasy-Roman hat das Stück von Johannes Schrettle (uraufgeführt auf der Hofbühne Mathans in Sankt Ulrich im Greith) wenig zu tun, sondern es ist vielmehr "eine launig-virtuose Auseinandersetzung mit Arnold Schwarzenegger ... Schrettle verortet die Handlung im fiktiven Schwarzeneck und paraphrasiert den Plot von 'Conan der Barbar' für heute", hieß es in der Kritik der Kleinen Zeitung.

Danach geht es wieder mit Sommerkino weiter: Am Programm steht etwa ein Wiedersehen mit dem irrwitzigen Almodóvar-Kultklassiker "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" (30. August) und mit einem der außergewöhnlichsten Liebespaare der Filmgeschichte: "Harold and Maude" am 31. August.

Zur Ausstellung "Film und Kino in der Steiermark" im Museum für Geschichte war am 2. August auch der in "Thaliwood" gedrehte Thriller "Schuss durchs Fenster" (Siegfried Breuer, 1950) zu sehen.

Der Eintritt für das Murinsel-Sommerkino ist frei, bei Schlechtwetter werden die Filme im Café im Innenbereich gezeigt. Der Beginn der Vorführungen ist im Juli um 21 Uhr, im August um 20 Uhr - weitere Infos zum Programm der Murinsel hier.

Sommerkino im Lesliehof

Im Lesliehof läuft parallel das Sommerkino des "Wanderkino" weiter. Hier machen sich am heutigen Dienstag "Zwei Himmelhunde auf den "Weg zur Hölle", am Mittwoch geben Ulrich Drechsler und Yasmo ein Konzert als Caramel, am Donnerstag präsentieren MoVe It die Fahrraddoku "Together we Cycle".