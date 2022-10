Eine viel befahrene Grazer Straße für etwas anderes als für den Autoverkehr nutzen: Das ist das Konzept des "Auto:Frei:Tag" einmal im Monat. Die Aktivisten für autofreie Straßen in Graz starteten ihre Reihe an straßenfestartigen Kundgebungen ja vor einem Jahr in der Mandellstraße. Einmal im Monat sperrten sie die Straße, in der ja seit Längerem auch für die TU Graz ein Rad-Highway ein Wunschprojekt ist. An diesen "Auto:Frei:Tagen" stellen die Demonstranten immer wieder Sofas und Tischfußballtische auf die Straße, veranstalten Konzerte und diskutieren Visionen einer autofreien Stadt.

Heute: Totalsperre in der Merangasse

Am heutigen Freitag gibt es aus diesem Grund eine Totalsperre der Merangasse zwischen der Leonhardstraße und der Morellenfeldgasse. Neben einer Kundgebung bzw. Redebeiträgen gibt es heute in der Merangasse Musik, Kleidertausch, Puppentheater, Sturm und Maroni, einen Fahrradparcours und eine Küche für alle. All das sorgt freilich aber auch für den Unmut der Anrainer und Geschäftstreibenden – und natürlich von Autofahrern, die auch heute wieder rund um die Blockade im Freitagsstau stehen werden.

Die Veranstaltung heute, am 21. Oktober, ist für 13 bis 22 Uhr anberaumt, die Straße ist bereits ab 12 und bis 22.15 Uhr gesperrt. Von der Sperre sind auch die beiden Buslinien 63, 64 und 64E betroffen – hier zu den Infos der Holding Graz Linien.

Autofrei-Demo als Wanderzirkus

Seit dem Jahresbeginn ziehen die Aktivisten weiter. Nach der Elisabethinergasse im Februar war auch die Merangasse bereits Ort einer Auto:Frei:Tag-Demonstration.

Auto:Frei:Tag in der Elisabethinergasse (Archivbilder):