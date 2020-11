2010 flüchtete er von Afghanistan nach Graz. Am Montag schaute Saeed Mousavi in Wien die Gewehrmündung des Terroristen und sprang in Panik von einer Brücke.

Herr Mousavi, Sie haben am Montag beim Terror in Wien den Täter gesehen, was ist passiert?

SAEED MOUSAVI: Ich hatte mich mit einem Freund in einem Cafe in der Rotenturmstraße getroffen, um den letzten Abend vor dem Lockdown noch zu genießen. Als ich dann zum Schwedenplatz gegangen bin, um die U1 nach Hause nehmen, habe ich die Schüsse gehört. Leute sind panisch gelaufen, haben geschrien. Das war ein großer Schock. Ich habe, seit ich 2010 nach Österreich gekommen bin, so etwas noch nie erlebt.