Nico Kristoferitsch"Wir hoitn zsom" - Positiver Song in einer schweren Zeit

Nico Kristoferitsch und Lisa Mikolaschek singen übers Zusammenhalten. © Privat

"Das Lied passt einfach perfekt in die jetzige Zeit", sagt Nico Kristoferitsch über seinen neuesten Song mit dem Titel "Wir hoitn zsom". Das heurige Jahr insbesondere die beiden Lockdowns seien für viele schwer zu ertragen. "Man sieht seine eigenen Freunde kaum und fortgehen kann die Jugend derzeit auch nicht", erzählt der 17-Jährige. Dazu komme noch der Terroranschlag in Wien. Deshalb stellte er "Wir hoitn zsam" am Dienstag auch auf Facebook, in dem es um den Zusammenhalt in der Familie und mit Freunden auch in schweren Zeiten geht.