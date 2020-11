Anschlag in Wien: Sechs Verdächtige wieder enthaftet

Facebook

Die Männern sind verdächtigt Tatbeitrag zum Wiener Anschlag oder selbst das Verbrechen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise an einer kriminellen Organisation begangen zu haben. Zwei Ermittlungsstränge führen in andere Länder.

Nach dem Anschlag befinden sich weiterhin fünf Personen in Spitalsbehandlung. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der APA am Freitag auf Anfrage mit. Zwei Betroffene, die bei der Terrorattacke schwer verletzt wurden, werden noch auf Intensivstationen betreut. Deren Zustand sei stabil, hieß es.

Unterdessen bereitet eine Wiener Bürgerinitiative bereits eine Amtshaftungsklage im Zusammenhang mit dem Terroranschlag an. Rechtsanwalt Karl Newole - der die Bezirksliste "Wir im Ersten" gegründet hat - sieht "genug" Anhaltspunkte für eine Haftung des Staates. "Bei pflichtgemäßem Handeln wäre das Attentat wohl verhinderbar gewesen", meinte er.

Einige Geschädigte hätten sich bereits erkundigt, die Bürgerliste biete daher Hinterbliebenen von Opfern, Verletzten und jenen, die Sachschäden erlitten haben, Beratungen über ihre Rechte an. Laut Newole könnte im Rahmen der Amtshaftung Geldersatz für Begräbniskosten, Trauer- und Schockschäden, Unterhalt für Hinterbliebene, Schmerzensgeld für Verletzte, Entschädigung für Invalidität, Verdienstentgang oder Sachschäden geltend gemacht werden.

Außerdem merkte Newole - er war in den 1980er-Jahren Pressesprecher des damaligen Innenministers Karl Blecha (SPÖ) - an, dass als Konsequenzen eines Amtshaftungsverfahrens auch die rechtliche Verantwortung von Staatsorganen, "gegebenenfalls bis zur Ministerebene", geklärt würde.

Eine solche Amtshaftungsklage könnte durchaus Erfolg haben - und war angesichts der Tatsache, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Information über einen versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei nicht an die Justiz weitergegeben hat. Dabei hätte das BVT wegen Gefahr im Verzug sofort handeln müssen, meinte der Salzburger Schadenersatz-Experte Univ.Prof. Andreas Kletecka in der Freitags-"Presse". Es scheine also "alles für eine Amtshaftung zu sprechen", erläuterte er, unter Hinweis auf Urteile des Obersten Gerichtshofes zu vergleichbaren Fällen.