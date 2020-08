Opposition schießt scharf"Nagl verwandelt Holding Graz in schwarz-blauen Selbstbedienungsladen"

Facebook

Regierungspartner Nagl und Eustacchio: Haben sie einen der drei Holding-Vorstandsposten nun für die FPÖ fixiert? © APA/ERWIN SCHERIAU

Seit Wochen kursiert sein Name in der Landeshauptstadt. Der FP-nahe ÖBB-Manager und Burschenschafter Mark Perz sei im nächsten Vorstandstrio der Holding Graz so gut wie fix. Er soll die Graz Linien, also die Agenden von Barbara Muhr übernehmen, die ja als "Sportchefin" in die Messe Graz wechselt. Nun hat die Kronen Zeitung die Personalspekulation öffentlich gemacht. Er sei fix, noch bevor es überhaupt eine Ausschreibung gegeben habe.