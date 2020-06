Graz"Kleine Wildtiere in Not" starten neu durch

Facebook

Monika Großmann mit ihren Mitstreiterinnen von "Kleine Wildtiere in großer Not": Tochter Daniela Großmann (links) und Ulrike Odreitz (rechts) © Juergen Fuchs

Es gibt keine Landwirtschaft, die zum Verkauf steht, die wir nicht angeschaut haben“, kann Monika Großmann wieder scherzen. Noch zu Jahresbeginn war die Obfrau des Vereins „Kleine Wildtiere in großer Not“ am Boden zerstört. Zahlreiche Grundstücke hatte man besichtigt, nachdem die Stadt Graz schon 2017 klar gestellt hatte, dass die Wildtierstation nicht im Leechwald bleiben kann. Zuletzt wollte man in Hofstätten an der Raab durchstarten. „Der Plan ist geplatzt“, musste Großmann letzten Herbst nach einer emotional aufgeladenen Anrainerversammlung erkennen. „Das war eine Albtraumzeit“, blickt sie heute zurück.