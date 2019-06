Das Ringen um die Existenz des Vereins "Kleine Wildtiere in großer Not" geht weiter. Bei einer Online-Petition wurden binnen weniger Tage schon mehr als 17.000 Unterschriften gesammelt.

Füchse und viele andere Wildtiere wurden beim Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" im Grazer Leechwald immer wieder gepflegt und im Idealfall wieder ausgewildert © KLZ/Sabine Hoffmann

"Ein so ein jahrelang gut geführtes Unternehmen... darf man immer unterstützen, wenn man Herz hat für Tiere." - "Weil das ein toller Verein ist, der unbedingt am Leben bleiben muss!" So und so argumentieren jene, die sich für den Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" mittels Online-Petition stark machen. Innerhalb von nur drei Tagen haben bereits mehr als 17.000 Leute* unterschrieben.