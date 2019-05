Leechwald Am Ende: Grazer Wildtierverein findet keine neue Bleibe

Seit einem Jahr war die Zukunft von "Kleine Wildtiere in großer Not" ungewiss. Nun ist klar: Ab 1. Juni werden keine neuen Tiere mehr aufgenommen. Für ein neues Grundstück würde man die Flächenwidmung "Zoo" benötigen. Die Obfrau hofft mittels Petition noch auf eine Lösung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Monika Großmann und ihr Team kümmerten sich zuletzt um 5000 Tiere pro Jahr, die "großteils durch Menschen verletzt" wurden", wie sie sagt © Fuchs

"Wir können so nicht weiterarbeiten, ich kann die Gehälter für die 23 Mitarbeiter im August nicht mehr bezahlen" – mit diesem Hilferuf wandte sich Monika Großmann, die Obfrau des Grazer Vereins "Kleine Wildtiere in großer Not", schon im Juli des Vorjahres an die Öffentlichkeit. Es folgten Hilfsaktionen und ein Benefizkonzert.