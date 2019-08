Jetzt also doch: Vizebürgermeister Eustacchio steht zu den 300.000 Euro für den Verein "Kleine Wildtiere in großer Not". Wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Es ist ein ordentliches Verwirrspiel, das in den vergangenen Tagen rund um den Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" geherrscht hat. Einerseits hat Obfrau Monika Grossmann nach langer Suche ein neues Grundstück für einen Neustart gefunden. Andererseits wackelt nun die Finanzierung gehörig, als Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) in der Vorwoche seine Förderzusage zunächst zurückgezogen hatte. Die politische Kritik von Grün und SPÖ folgte auf den Fuß.