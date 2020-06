Facebook

Buna-Gründerin Susanne Feier © Jürgen Fuchs

Seit Wochen hat das Buna schon geschlossen, das ist zunächst wegen des allgemeinen Corona-Lockdowns in der Gastronomie nicht aufgefallen und hat die Fans des Cafes in der Schmiedgasse erst nicht beunruhigt. Doch längst sind die Fenster leer, der Laden ausgeräumt und Buna verkauft seinen Kaffee derweilen immer freitags und samstags in einem Pop-Up-Shop im Dekagramm am Joanneumring.