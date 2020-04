Facebook

Einen Pilot vor dem Rathaus gab es schon mit Hilfe der Feuerwehren. © Juergen Fuchs

"Ein leises Zischen über den Köpfen, dann ein sich langsam ausbreitender Wassernebel. Vielen Grazern war das Phänomen bislang nur aus dem Urlaub bekannt, am Montag hat es in der Innenstadt Einzug gehalten." Das berichtete die Kleine Zeitung vorigen Sommer, in dem es auf Grazer Plätzen und in den Altstadt-Gassen ja - Klimawandel-bedingt - besonders heiß herging. Bei den Städtern kam die kalte Dusche gar nicht so schlecht an.