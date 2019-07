Seit gestern steht die Sprühnebelanlage vor dem Rathaus und lässt mikroskopisch kleine Wassertropfen in die Luft. Wir haben die Grazer befragt, was sie von dieser Abkühlungsmaßnahme halten.

© Manuel Hanschitz

Vor kurzer Zeit war es noch die Feuerwehr, die für Abkühlung am überhitzten Hauptplatz sorgte. Jetzt hat man eine Sprühnebelanlage vor dem Rathaus aufgebaut. Sechs Liter Wasser in der Stunde lässt sie in Form von mikroskopisch kleinen Tropfen in die Luft. Und was halten die Grazer davon? Wir haben uns umgehört.