Kathrin Nachbaur: Nicht jeder der sich politisch engagiert darf als Parteigänger abgestempelt werden. © APA/HERBERT NEUBAUER

Dass sich Kathrin Nachbaur nun inmitten der Polit-Debatte um den "schwarzen Postenschacher" in der Holding und Stadt Graz wiederfindet, will die Grazerin so nicht auf sich sitzen lassen. Wie berichtet hat sie der schwarze Holding-Graz-Vorstand Wolfgang Malik angesprochen, um sie an leitender Stelle in der Grazer Energieagentur zu installieren. Ausschreibung hat es keine gegeben. Denn Eindruck, dass sie ein politischer Versorgungsfall sei, weist Nachbaur nun gegenüber der Kleinen Zeitung entschieden zurück.