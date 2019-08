Graz Ruckerlberg: Zig Bäume gerodet - darf das sein?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stelle am Ruckerlberg jetzt ... © Schaupp

"Es sah aus wie ein schöner Urwald, alles so grün“, sagt Tina Hiden. Die Stelle, von der die Bewohnerin am Ruckerlberg spricht, ist jetzt kahl. Es ist das Nachbargrundstück gegenüber. Schon am 12. Juli fuhren am Ruckerlberg/Ecke Mannagettaweg die ersten Bagger auf. Die Grünfläche wurde „dem Erdboden gleichgemacht“, so Hiden. Ein mehrstöckiger Wohnkomplex soll dort errichtet werden, die Bauverhandlung dazu fand bereits statt.