Steffi Werger sorgte mit ihrem Schreiben an den Bürgermeister für einen neuen Anstoß: Nun reagiert Siegfried Nagl mit einem offenen Brief © Montage: Fuchs, KK

Nachdem die Kleine Zeitung am Donnerstag den offenen Brief von Steffi Werger zum Thema Baukultur abgedruckt hat, gingen Dutzende Leserstimmen ein, die wir teils . Werger hatte sich direkt an Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) gewandt. Der Tenor der Sängerin: „Stoppen Sie die Bauwut“. Ein Appell, auf den der Stadtchef nun reagiert: „Ihrer Forderung folgend müssten wir den Zuzug nach Graz radikal stoppen, für eine solche Bevormundung bin ich nicht zu haben“, schreibt er in seiner Antwort. Der Kleinen Zeitung liegt das Schreiben vor, wir veröffentlichen es im Wortlaut (siehe unten).

