Mit einem offenen Brief an Bürgermeister Siegfried Nagl entfacht Musikerin Steffi Werger eine neue Debatte um die Baukultur in Graz.

Steffi Werger übt Kritik an den Neubauten in Graz © Alexander Danner

Seit 20 Jahren lebt die Weststeirerin Steffi Werger mittlerweile in Graz. In politische Angelegenheiten hat sie sich seither nie eingemischt. Bis jetzt. Denn derzeit macht sie sich Sorgen um ihre Stadt – und übt Kritik an der Baukultur: „Ich sehe mehr Kräne als Bäume“, schreibt sie der Kleinen Zeitung in einem offenen Brief an Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Daher ersucht die bekannte Sängerin den Stadtchef, zu handeln: „Stoppen Sie die Bauwut.“ Gleichzeitig spricht sie die Versiegelung und die schlechten Feinstaubwerte an.