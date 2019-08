Kleine Zeitung +

Flugshow Airpower: Debatte zwischen Klimaschützern, Wirtschatfsbund und Freiheitlichen entbrannt

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future Graz rief letzte Woche zum Boykott gegen die Airpower auf. Jetzt reagiert der Wirtschaftsbund Österreich: "An der Flugshow hängen Dutzende Arbeitsplätze". Auch der Ring Freiheitlicher Jugend schaltet sich nun in die Diskussion ein.