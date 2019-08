Brief an Van der Bellen"Fridays for Future Graz" ruft zum Boykott der Airpower auf

Die "Fridays for Future"-Bewegung macht auch im Sommer mobil. Jetzt wollen die Jugendlichen, die sich nach Greta Thunbergs Vorbild für den Klimaschutz stark machen, eine Absage der Airpower bewirken. Dazu hat die Grazer Bewegung an Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen geschrieben.

Brief an Van der Bellen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Airpower in Zeltweg zeigt immer spektakuläre Flug-Shows © Reinhard Kreigl/LR

Sie streiken auch heute wieder. Denn: "Die Klimakrise kennt keine Sommerpause und wir auch nicht" ist das Motto von "Fridays for Future Graz". Um 11:55 Uhr geht es heute los am Eisernen Tor. Letzte Woche wurde am Karmeliterplatz demonstriert.