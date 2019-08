In einem Monat (6. und 7. September) wird Zeltweg wieder zum Austragungsort des Flugspektakels. Bis dahin sollen die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und Kritikpunkte ausgeräumt werden.

Eurofighter-Pilot Dietrich Springer ist für das Flugprogramm bei der Airpower zuständig © Raphael Ofner

Die Vorbereitungen am Fliegerhorst in Zeltweg laufen auf Hochtouren. Denn bereits am 6. und 7. September geht mit der Airpower die größte Flugshow des Landes im Murtal über die Bühne.