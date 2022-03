Nächstes Jahr will der deutsche Superstar auf Hallentour gehen und dabei auch ein großes Konzert in Graz spielen. Der Vorverkauf startet am Freitag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mark Forster 2019 in Graz: Damals begeisterte er knapp 12.000 Fans am Messegelände © Manuel Hanschitz

Sein Konzert 2017 in der Helmut-List-Halle war ausverkauft, und im August 2019 lockte sein Open-Air-Konzert an die 12.000 Fans auf das Freiluftgelände der Messe. Nicht gerade klein wird wohl auch die nächste Show des deutschen Pop-Superstars und Castingshow-Jurors in Graz, auch wenn sie diesmal in der Stadthalle und nicht am Freiluftgelände stattfindet: Nach einer Corona-Zwangspause wird er endlich an den großen Erfolg der "Liebe" Tour 2019 anknüpfen. Im Frühjahr 2023 geht er mit seinem fünften Studioalbum "Musketiere" auf große Hallentour durch Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz.

In der Grazer Stadthalle gastiert er am 31. März 2023, der Vorverkauf startet am Freitag, den 25. März.