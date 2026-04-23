In der ersten Tageshälfte die Marktstandler, in der zweiten die Spritzer-Runden: Am Kaiser-Josef-Markt in Graz spielt es sich ab, vor allem samstags. Davon, dass ein Standl hier jüngst mit einem Stern ausgezeichnet wurde, nehmen die wenigsten Notiz, die hier direkt am Küchenfenster oder im Gastgarten Bier und Mischungen genießen. Für das ausgezeichnete „Steiermark(t) Dinner by Alexander Posch“ sind freilich trotzdem kaum noch Plätze zu bekommen. Zehn Gänge zum Fixpreis von 135 Euro pro Person gibt es drei Mal pro Woche, und wie bei den Mittagsmenüs gilt auch hier: Auf den Teller kommt, was am Markt erhältlich ist. Das inkludiert auch frisch importierten Fisch von der Adria.

Beim Essen kommt Skihütten-Feeling auf: Die Tische stehen eng, das Essen wird allen gleichzeitig serviert – man kommt also schnell ins Gespräch, vor allem über die Gerichte. Dies sind auch zum Frühlingsbeginn ziemlich vielfältig: Eine herrlich abgeschmeckte gebundene Klachlsuppe kommt ohne sichtbare Klachln, dafür mit einer Garnele samt knuspriger Schweinsschwarte auf den Teller, als Gruß aus dem Winter gibt es köstliche rote Rüben mit Saiblingskaviar und Estragonöl, der Kabeljau wird mit einer fantastischen Apfelmost-Beurre blanc gepaart. Und weil der Stand klein wie eine Würstelbude ist, gibt es auch Pommes frites – in Form von Kartoffel-Millefeuille, mit Tomate und Mayonnaise und mit Trüffeln.

Kleine Abstriche gibt es: Nicht alle Gänge (Sauerkraut-Granita zum Dessert?) sind ganz perfekt, dafür aber originell. Die Weinkarte kann auf so kleinem Raum freilich nicht mit dem riesigen Weinkeller eines Sternerestaurants mithalten. Dafür ist der Service gut drauf und kompetent – und ein Abend in dieser Atmosphäre bleibt einer, den man sich bestimmt lange in bester Erinnerung behalten wird.

Genießerei - Marktstand mit Michelin-Stern