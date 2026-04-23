Das Frösteln hat ein Ende, zumindest vorübergehend: Bei bis zu 22 Grad sollte sich von Freitag bis Sonntag endlich wieder die Sonne zeigen – bevor es kommende Woche mit Tiefstwerten von 3 Grad wieder viel zu kalt für diese Jahreszeit wird.

Wirklich triftige Gründe also, das schöne Wetter gut auszunutzen – da trifft es sich hervorragend, dass die Stadt jetzt auch Event-technisch wieder richtig aufblüht. Wir bringen einen Überblick:

Lassen Sie sich pflanzen! Raritätenmarkt der Uni

Für Gartenfans ist es ein jährlicher Pflichttermin: Auch wenn Basilikum, Paradeiser und Chili kältebedingt noch etwas länger nicht ins Beet dürfen, wird das Angebot beim Pflanzenraritätenmarkt der Uni Graz wieder riesig sein. Am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr stehen im Freiland des Botanischen Gartens wieder Zierpflanzen wie Staudenraritäten, Kakteen & Co im Mittelpunkt, auf der Campuswiese (Adresse Universitätsplatz 2) geht es um Nutzpflanzen wie Gemüse und Beeren. Bio-Saatgut, Gartenutensilien und ausgewähltes Kunsthandwerk stehen hier außerdem zum Verkauf. Der Eintritt ist frei.

Galerientage und Art Expo: Kunstfans kommen auf ihre Rechnung

Auch die Kunst ist an diesem Wochenende stark vertreten. Bei den Galerientagen öffnen von Freitag bis Sonntag 25 Galerien und Kunstinstitutionen in Graz ihre Pforten, es gibt Rundgänge, Vernissagen und Diskussionsveranstaltungen. Ein „Kunst schauen“, aber auch ein Gegenmittel zur „Schwellenangst“ vor Kunst- und Kulturinstitutionen. Parallel findet in der Seifenfabrik erstmals die erste Grazer „Art Expo“, ein Ableger der gleichnamigen Kunstmesse aus Ljubljana und Triest, statt. Mehr als 250 Künstlerinnen und Künstler aus 34 Ländern stellen ihre Werke persönlich vor, dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Painting, Livemusik, Führungen, Lectures und vielem mehr.

Ein Sonntag im Zeichen von „Gloria“

Insgeheim ist es längst das Grazer Stadtfest: Tausende Menschen, vom Baby bis zur Urlioma, treffen sich im Volksgarten, wenn der Schlagergarten Gloria wieder ansteht. Diesen Sonntag ab 12 Uhr wird wieder zum Schlagerspektakel geladen, es gibt Kinderprogramm und Akrobatik mit dem inklusiven Zirkus aus Kainbach und natürlich Musik, Musik, Musik – die bayerische NDW-Band Udo West ist ebenso dabei wie die Sinalcos, Johannes & Johannes und die Gloria-All-Stars, die auch heuer wieder Michael Ostrowski als All-Star-Gast verstärken wird. Trotz finanziell schwieriger Zeiten führt man das Fest auf jeden Fall durch – für die Gagen der Künstlerinnen und Künstler bittet man aber nach wie vor um Spenden via Schwarmfinanzierung. „Crowdfishing“ heißt das in diesem Fall – erst 25 Prozent des Spendenziels sind (Stand Donnerstagmittag) erreicht.

Übrigens: Am Sonntag tritt in der Stadthalle auch Umberto Tozzi auf, nach dessen Hit „Gloria“ der Schlagergarten benannt ist.

Hauptplatz: Meisterfeier der 99ers

Die Graz 99ers sind erstmals Meister – das muss gebührend gefeiert werden. Am Sonntag ab 14 Uhr findet die große Meisterfeier am Hauptplatz statt, auch Andreas Gabalier soll dabei auf der Bühne sein. „Hauptplatz, wir kommen!“, hatte der Volks-Rock’n’Roller bereits beim letzten Finalspiel in Bruneck angekündigt. Wegen der Feier werden die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet, für den 5er nach Andritz fahren ab dem Jakominiplatz Ersatzbusse. Zumindest von 14 bis 14.45 Uhr soll die Sperre gelten, mehr auf holding-graz.at.

Beim SK Sturm Graz ist der Meistertitel zwar in Griffweite, aber alles andere als sicher. Am Sonntag um 17 Uhr geht es im Liebenauer Stadion gegen die Austria, es wurde wieder ein polizeilicher Sicherheitsbereich verhängt.

Ein großer Lagerabverkauf als Event

Eine Einkaufsjagd mit Kultstatus feiert ihre Rückkehr: Nach neun (!) Jahren Pause hält der Boardsport- und Lifestylespezialist „Blue Tomato“ wieder einen großen Lagerabverkauf in Graz ab. Heißt: 10.000 Produkte von internationalen Top-Marken mit Rabatten von bis zu 80 Prozent auf mehr als 2.200 Quadratmetern. In den letzten Jahren hatten die Verkaufsevents, die u. a. im Kunsthaus, in der Helmut-List-Halle und in der Messehalle stattfanden, immer für lange Schlangen gesorgt. Das Comeback steigt am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Messehalle A (Obergeschoß), der Eintritt ist frei.

Spirits & Food am Mariahilferplatz

„Essen ist das neue Feiern“ lautet das Motto am Mariahilferplatz. Die „Streetfood Market Austria Tourl“ gastiert mit einem Special in der Stadt und der Schwerpunkt ist, wie der Name schon sagt, Hochprozentiges. „GenussButler“ Wolfgang Rieger führt bei ausgewählten Flights durch die gängigsten Spirituosen wie Gin, Rum, Wodka und Co. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist am Freitag (14–22 Uhr), Samstag (11–22 Uhr) und Sonntag (11–18 Uhr).

In Fernitz steigt von 24. bis 26. April das Food & Fun Festival mit Streetfood aus aller Welt, Musik, Robotershow und Maskottchenparade.

Benefizkonzert im und für das Explosiv

Nothammer, die „enthemmteste und enthämmertste Coverband des Landes“, spielt am Freitag ein Benefizkonzert im und für das Grazer Jugendkulturzentrum Explosiv. „Wir gehören zum Explo wie das Gurkerl in die Extrawurstsemmel, das wisst ihr ja“, laden sie ihre Fans dazu ein: Umso mehr treffe es die Band, dass das „Explo“ in diesen ungewissen Zeiten ums Überleben kämpfen muss. Am Freitag ab 19.30 Uhr im Explosiv.

Und außerdem

Schon am Freitag steigt die Lange Nacht der Forschung in vielen Uni-Instituten. Das Grazer Rollerderby-Team „Dust City Rollers“ lädt aus Anlass des 10. Geburtstags zum zweitägigen Rollerderby-Turnier in der Sportunion-Halle. Am Samstag gibt es im Murpark einen Auftritt mit ESC-Kandidat Cosmó. Gemeinsam mit einer professionellen Tanzgruppe wird er dazu einen Flashmob starten, bei dem auch Besucherinnen und Besucher mittanzen können. Bei einem Grätzelfest im Triester Viertel feiert am Samstag (13 bis 18 Uhr) Hartmut Skerbischs „Gartenlabyrinth“ seinen zweiten Frühling. Lightbearer Tattoo in der Kalchberggasse lädt zum Charity-Tätowieren am Samstag und Sonntag – der Erlös geht an drei Tierschutzorganisationen.

Kommende Woche geht es in dieser Tour weiter: Da die Frühjahrsmesse heuer pausiert, wird am Messegelände erstmals bei freiem Eintritt zum „FunPark“ geladen. Ganze elf Tage lang lockt dann der Vergnügungspark unter dem Motto „Höher, Schneller, Weiter“ mit neuen Attraktionen. Und im Lendviertel steigt wieder das Nachbarschaftsfest „Lendwirbel“.