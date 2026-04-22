Köpfchen an und los. Statt auf die Couch geht es am Freitagabend für viele an Universitäten, in Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um dort hinter die Kulissen zu blicken. Das Ziel: Die Bandbreite der österreichischen Forschung sichtbar und vor allem greifbar zu machen. In der Steiermark sind heuer 55 Organisationen an 86 Standorten mit insgesamt 417 Stationen dabei. Besuchertechnisch hofft man an die 36.000 Gäste aus dem Jahr 2024 anknüpfen zu können.

Die TU Graz verbindet heuer bei der Langen Nacht der Forschung etwa die Kraft des menschlichen Gehirns mit Robotik. Gezeigt werden soll dabei, wie Prothesen mit reiner Gedankenleistung gesteuert werden können. Der Einfachheit halber hat man die Station gesplittet. Im ersten Teil könnten Gäste über Sensoren, die an ihren Muskeln angebracht werden, einen Roboterarm steuern. Im zweiten Teil können sie beobachten, wie sich ihre Gehirnströme bei unterschiedlichen Bewegungen verändern, wie Gernot Müller-Putz erklärt. Zudem können Gäste über Sensoren und Elektroimpulse ihre eigene Hand fernsteuern lassen.

An der TU Graz können Gäste ihre eigenen Gehirnströme beobachten © TU Graz / Helmut Lunghammer

Lange Nacht der Forschung: Ein autonom gartelnder Roboter

Ebenfalls mit Robotern hat eine Station der FH Joanneum zu tun, allerdings geht es hier ums Garteln. Denn hier können Gäste dem FarmBot über die Schulter schauen. Der Roboter kann selbst Pflanzen erkennen, Bodenproben nehmen, je nach Pflanzenart richtig düngen oder Unkraut ausreißen, wie Markus Buchacher, Lehrender am dualen Studiengang Produktionstechnik erklärt.

Eine echte Vorpremiere bekommen Besucherinnen und Besucher am Zentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff der Montanuni Leoben. Denn hier kann eine Biomassepyrolyse beäugt werden, die offiziell erst am Montag eröffnet wird. Darin soll aus Biomassereststoffen Kohlenstoff erzeugt werden; dieser kann dann etwa in Böden eingebracht werden, um ihnen zu helfen, sich besser an Klimaveränderungen anzupassen, wie Robert Obenaus-Emler erklärt. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann selbst eine Samenbomben basteln, in die der hergestellte Kohlenstoff eingearbeitet wird.

Das Zentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff öffnet heuer erstmals seine Türen für die Lange Nacht der Forschung © Montanuni Leoben / Harald Tauderer

Wie viele Sprachen erkennen Sie?

An der Uni Graz dreht sich an einer Station unterdessen alles um das Thema Sprache. Neben Mehrsprachigkeit und Sprachen, die mehr und mehr in Vergessenheit geraten, geht es dort vor allem darum, wie unterschiedlich Deutsch klingen kann. „Wir haben einen Dialektimitator live vor Ort und die Gäste dürfen mitraten, welcher Dialekt gerade gesprochen wird“, sagt Julia Eulenstein von der Uni Graz. Danach folgt für alle, die möchten, ein Wissensquiz.

KI programmieren und Roboter bauen als Kinderspiel

Im Augustinum stehen abermals die Kinder im Mittelpunkt. An einer Station dürfen Sechs- bis Zwölfjährige bei einem Workshop Roboter bauen, Motoren zum Miauen bringen und sich an KI probieren. Im Fokus steht dabei Technologie aktiv zu gestalten und zu verstehen.

Start der Langen Nacht der Forschung ist um 17 Uhr

Auch die MedUni, KunstUni, die Pädagogische Hochschule, sowie der Campus 02, Joanneum Research, aber auch viele Unternehmen sind abermals Teil der Veranstaltung und zeigen, was ihre Forschung kann. Start ist um 17 Uhr. Offizielles Ende um 23 Uhr, wobei einzelne Stationen bereits früher schließen. Hier lohnt sich ein Blick auf den Plan, um nichts zu verpassen. Alle Stationen sind gratis zu besuchen. Bei manchen benötigt es aber eine Anmeldung vorab.