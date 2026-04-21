Schauen, staunen, wundern, freuen, ärgern, denken: Kunst macht glücklich, das ist wissenschaftlich bewiesen, insofern steht Graz ein emotionsreiches Wochenende ins Haus. Alljährlich im Frühling öffnen Galerien, Museen und Kunstinstitutionen bei den Grazer Galerientagen ihre Türen – vom kommenden Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Es ist ein „Kunst schauen“, ein Plaudern, ein Vernetzen und auch ein Werkzeug, um sich mit dem nötigen Rüstzeug gegen den allgegenwärtigen Krisenmodus zu wappnen: „Die zeitgenössische Kunst beschäftigt sich ja mit dem, was uns umgibt, mit dem, was jetzt passiert. Somit finden sich im Programm Themen, die gesellschaftspolitisch im Moment auch eine große Rolle spielen. Krieg, Flucht, Klima, all die großen Themen“, erklärt Tanja Gassler, die mit der Plattform „Aktuelle Kunst in Graz“ seit vielen Jahren für offene Türen sorgt. Die Initiative ist auch ein Gegenmittel zur „Schwellenangst“ vor Kunst- und Kulturinstitutionen. Dabei ist man gerade dort vorne mit dabei: „Für Künstlerinnen und Künstler sind Galerien eine wertvolle Plattform, um sich zu zeigen, gesehen und entdeckt zu werden“, sagt Martina Schafschetzy, die mit ihrem „Room of Fine Arts“ auch heuer wieder mit dabei ist.

Wie viele teilnehmende Häuser startet sie zu den Galerientagen mit einer neuen Ausstellung (Wege in die Landschaft: Tomak, Ines Valentinitsch, Michael Kienzer, Hans Kuppelwieser). Zur DNA der Galerientage gehören Diskussionsveranstaltungen, Vernissagen, Führungen von Künstlerinnen und Künstlern sowie die allseits beliebten Rundgänge (inklusive Rundgang am Sonntag) mit Expertinnen und Experten, die quer durch die Institutionen führen. „Worauf ich mich sehr freue ist, dass man dem Galeristen Eugen Lendl eine Bühne gibt“, blickt Tanja Gassler auf den Samstag. Das Künstlerduo zweintopf hat sich durch das Depot des Grazer Galeristen gegraben und präsentiert in der Galerie Zimmermann Kratochwill eine subjektive Hommage an den Galeristen. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung gibt es ab 17 Uhr ein Gespräch zwischen zweintopf und Eugen Lendl. Der Startschuss zu den Galerientagen fällt aber schon am Freitag, ab 15 Uhr mit ersten Vernissagen, die offizielle Eröffnung findet in der Halle für Kunst Steiermark statt (18 Uhr). Alle Programmpunkte unter www.galerientage-graz.at.