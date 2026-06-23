Seit Donnerstag haben Kärnten und Osttirol die bereits zweite Hitzewelle dieses Jahres fest im Schwitzkasten und sie wird bis in den Juli anhalten. Letztes Jahr erlebte Kärnten die bisher längste Hitzewelle in einem Juni. 19 Tage in Folge war es in Ferlach über 30 Grad heiß, 15 Tage waren es in Klagenfurt und in St. Andrä im Lavanttal. Der heißeste Tag war der 26. Juni 2025 mit 38,3 Grad, gemessen in Feistritz ob Bleiburg. Diese Rekorde könnten laut GeoSphere Austria schon heuer erneut fallen.

Laut dem Hitze-Mortalitätsmonitoring der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) stellt Hitze mittlerweile ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar: Hitze soll 2025 in Kärnten für 43 Todesfälle verantwortlich gewesen sein. Österreichweit schätzt die Ages, dass vom Juni bis zum September 449 Menschen an den Folgen der Hitze verstorben sind. 2024 waren es gar 989, es war das bisher wärmste Jahr der österreichischen Messgeschichte.

Hitzeschutzplan

Vergangene Woche wurde der Hitzeschutzplan in Kärnten aktiviert. Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wurden in Kooperation mit der GeoSphere Austria über empfohlene Schutzmaßnahmen informiert, um sich gezielt vorzubereiten. Der Hitzeschutzplan bietet umfassende Informationen zu Risikogruppen, Hitzeerkrankungen sowie konkrete Handlungsempfehlungen, ergänzend stehen Merkblätter für spezifische Zielgruppen bereit. Vor allem für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke sowie pflege- und betreuungsbedürftige Personen stelle Hitze eine ernstzunehmende Gefahr dar.

Kinder und Ältere gefährdet

Karin Schorna-Drescher, Landessanitätsdirektion Kärnten © Land Kärnten

Karin Schorna-Drescher, Sachgebietsleiterin der Landessanitätsdirektion Kärnten, hat den Hitzeschutzplan des Landes mitentwickelt und weiß, warum gerade für diese Risikogruppen Hitze zur Lebensgefahr werden kann: „Bei Kindern funktioniert die Thermoregulierung noch nicht so gut. Bei alten Menschen ist das Problem, dass die Alarmfunktionen des Körpers nicht mehr funktionieren“. Mit dem Alter schwinde das Durstgefühl und viele ältere Menschen vermeiden es auch zu trinken, weil im Alter Blasenfunktionsstörungen zunehmen.

Sie sollten deshalb von ihrem Umfeld ans Trinken erinnert und dazu animiert werden. Bei anhaltenden Hitzewellen empfiehlt Schorna-Drescher: „Am besten schon in der Früh eine Wasserflasche mit ein bis zwei Litern bereitstellen und nach Möglichkeit bis Mittag austrinken. Dann kann die Blase noch vor dem zu Bett gehen entleert werden“.

Chronisch Kranke, die auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen sind, sollten diese auch unbedingt von ihrem Hausarzt an die Hitze anpassen lassen: „Es gibt Medikamente die gekühlt gelagert gehören und Hitze nicht vertragen. Dann verändern sich bei Hitze auch die Körperfunktionen und dadurch auch die Wirkung einiger Medikamente“. Als Beispiele nennt Schorna-Drescher etwa Blutdruckmedikamente, Pflastersysteme und auch Psychopharmaka.

Tipps gegen die Hitze

Die wichtigsten Tipps um lange Hitzewellen zu überstehen, seien etwa das Lüften auf die Morgen- und Nachtstunden zu beschränken und Erledigungen, wie das Einkaufen, ebenfalls nur in der Früh und am Abend einzuplanen. Im Freien sollte man auf Sonnenschutz, Hüte und Schirme zurückgreifen, um sich vor der Sonne zu schützen. Keinesfalls solle man Hunde und Kinder im Auto lassen. Den Kinderwagen mit einer Decke vor Sonneneinstrahlung zu schützen, sollte man aber tunlichst unterlassen, sagt Schorna-Drescher: „Es kommt darunter zu einem Hitzestau, der für Kleinkindern mit wenig Hitzetoleranz gefährlich werden kann“.