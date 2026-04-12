Die Sinalcos, Johannes & Johannes, die aus Bayern eingeflogenen, jugendlichen Schnurliträger von Udo West mit ihrem Hit „Hot-Pants für Männer“ und natürlich die Gloria-All-Stars ölen schon ihre Stimmbänder. Sie alle und noch mehr Künstler machen sich bereit, den 26. April von 12 bis 22 Uhr wieder zum Festtag für die ganze Schlagerfamilie zu machen. Dann geht nämlich der heurige Schlagergarten Gloria über die Bühne, die Veranstaltung, die längst zum geheimen Stadtfest erblüht ist und Jahr für Jahr 10.000 Menschen vom Kind bis zur Oma in den Volksgarten lockt.

Die Veranstalter vom Verein Gloria haben nach den Förderkürzungen wieder ein Crowdfunding gestartet, um das Spektakel abzusichern.

Das Tanzkaraoke-Kamerateam wird die Vortanz-Videos für den Lendwirbel am Wochenende darauf drehen. Der Chor der 10.000 und alle Kult-DJs von Adriana Celentana bis Toni Talwärts sind mit dabei. Was noch? Der inklusive Zirkus Kainbach wird ab 13 Uhr antanzen, mit Hupfburg, Schminken und Basteln gibt es auch für die Kleinsten viel Spaß.

Übrigens ist der 26. April heuer ein Doppelfeiertag für alle „Gloria“-Fans: Benannt ist der Schlagergarten nämlich nach dem Hit „Gloria“ von Umberto Tozzi. Der Italiener hatte Ende der 1970er-Jahre mit einem Hit-Hattrick seinen Durchbruch gefeiert: 1977 landete er mit „Ti amo“ einen internationalen Bestseller, 1978 folgte „Tu“ und 1979 erschien eben das ebenso erfolgreiche „Gloria“, das Laura Branigan in der Coverversion noch einmal zum Hit machte. Tozzi gastiert ebenfalls am 26. April in Graz – mit Band tritt er im Rahmen seiner „L’ultima Notte Rosa: The Final Tour“ in der Stadthalle auf, Karten gibt es noch.